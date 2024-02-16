PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kocaeli'de 6 şüphelinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde 6 şüpheli dün yakalandı. İfadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol kararı serbest bırakıldı, diğeri ise mahkemece serbest bırakıldı.
- Asayiş
Terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat - Bu hainleri vatandaşlıktan bile çıkarıcan yoksa bunlar akıllanmaz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.