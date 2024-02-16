Terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kocaeli'de 6 şüphelinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde 6 şüpheli dün yakalandı. İfadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol kararı serbest bırakıldı, diğeri ise mahkemece serbest bırakıldı.