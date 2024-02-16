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Terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı mask
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PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kocaeli'de 6 şüphelinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde 6 şüpheli dün yakalandı. İfadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol kararı serbest bırakıldı, diğeri ise mahkemece serbest bırakıldı.
# tespit

16 Şub 2024 - 19:36 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Murat - Bu hainleri vatandaşlıktan bile çıkarıcan yoksa bunlar akıllanmaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 20:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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