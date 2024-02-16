16 Şub 2024 - 20:01- Siyaset G:

TİP Kocaeli'den Erkan Baş açıklaması!

TİP Kocaeli İl Başkanlığı Erkan Baş'ın Gebze Belediye Başkan Adaylığına ilişkin açıklama yaptı.

Cihat Polat
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TİP Kocaeli'den Erkan Baş açıklaması! mask
TİP Kocaeli'den Erkan Baş açıklaması!
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TİP Gebze Belediye Başkan adayı TİP Genel Başkanı Erkan Baş olarak açıklandı. Uzun zamandır kim olacağı merakla beklenen Gebze'de sürpriz geldi.

BERABER YOLA ÇIKIYORUZ

Baş'ın adaylığına ilişkin TİP Kocaeli'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Emeğin başkentinin adayı  Türkiye İşçi Partisi Genel başkanı Erkan Baş Konuşacağız metal işçilerini, liman işçilerini!Direnen emekçileri konuşacağız! Mücadele eden mahalleleri konuşacağız! "Bu kentte benim de emeğim var" diyen tüm yurttaşlar ile beraber yola çıkıyoruz. "Pazar günü saat 13.00'da Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayımız Hakan Koçak ve Genel başkanımız ve Gebze Belediye Başkan Adayımız Erkan Baş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Bu Kentte Emeğimiz Var: Gebze- Darıca İşçi Buluşması'na tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz."

TİP Kocaeli'den Erkan Baş açıklaması!
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16 Şub 2024 - 20:01 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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