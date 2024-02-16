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Uyuyakalan afacanlar şehri birbirine kattı

6 ve 10 yaşındaki çocuklarına ulaşamayan aile büyük korku yaşarken, olayın ihbar edilmesi ile ekipler seferber oldu. Balkondan eve giren itfaiye ekipleri, çocukların uyuyakaldığını gördü.

İhlas Haber Ajansı
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Uyuyakalan afacanlar şehri birbirine kattı
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Olay, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Evde tek başına olan 6 ile 10 yaşlarındaki 2 çocuktan haber alamayan ve kapının kilitli olması sebebiyle eve giremeyen aile, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca ekipler balkondan eve girmeyi denedi. Balkondan eve giren itfaiye ekipleri, 2 kardeşin uyuyakaldığını gördü. Ekipleri seferber eden çocuklar uyandırılarak aileye teslim edildi.

"Çocuklar sadece uyuyakalmış"
Olayı anlatan mahalle sakini Volkan Işık, "6 ve 10 yaşındaki 2 çocuğa ailesi ulaşamamış. Kapının da kilitli olmasından dolayı korkan aile itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber vermişler. İtfaiye ekipleri balkondan içeri girdi ve çocukların uyuyakaldığını, televizyonun da açık olduğunu görmüş. Çocukların sağlıklarında herhangi bir sorun yok, çocuklar sadece uyuyakalmış" dedi.

Uyuyakalan afacanlar şehri birbirine kattı

# acil, sağlık, Kartepe

16 Şub 2024 - 21:08 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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