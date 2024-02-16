- Asayiş

Metroda korkunç iş cinayeti… İşçi yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybetti!

Şişli'de bulunan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçidinde bulunan yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan Buğrahan B. (31), yürüyen merdivenlerin bir anda çalışması sonucu yürüyen merdivende sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Metroda korkunç iş cinayeti… İşçi yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybetti! mask

Olay, saat 17.30 sıralarında Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçinde bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Beşiktaş çıkışında ki yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan Buğrahan B. yürüyen merdivenin aniden çalışması üzerine yürüyen merdivenin mekanizması arasında sıkıştı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Buğrahan B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 
# sağlık

16 Şub 2024 - 21:29 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.057.081 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL