Metroda korkunç iş cinayeti… İşçi yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybetti!

Olay, saat 17.30 sıralarında Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçinde bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Beşiktaş çıkışında ki yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan Buğrahan B. yürüyen merdivenin aniden çalışması üzerine yürüyen merdivenin mekanizması arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Buğrahan B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.