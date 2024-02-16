16 Şub 2024 - 21:29 - Asayiş

Metroda korkunç iş cinayeti… İşçi yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybetti!

Şişli'de bulunan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçidinde bulunan yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan Buğrahan B. (31), yürüyen merdivenlerin bir anda çalışması sonucu yürüyen merdivende sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.