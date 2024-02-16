4 kişiyi yağmalayan 4 şüpheli operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık 2023 tarihinde Körfez ve Derince ilçelerinde H.Ç., A.Ç., E.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslara yönelik yağma olayı yaşandı. Şüpheliler kaçarken mağdurlar polise şikayette bulundu. Araştırma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonu neticesinde 4 şüpheli dün İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ü. ve E.B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ü.E. ve M.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.