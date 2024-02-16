15 yaşındaki çocuğu tramvayda taciz etmişti: Cezası belli oldu

Geçen yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, 15 yaşındaki çocuğu tramvayda taciz eden yabancı uyruklu Abdulhadı R. (34), gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Abdulhadı R. hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları ve tacize uğrayan çocuğun ailesi katıldı.
“OLAY ANINDA KENDİMDE DEĞİLDİM”
Mahkeme heyeti karar öncesi tutuklu sanık Abdulhadı R.’ye son sözünü sordu. Olay anını hatırlamadığını belirten tutuklu sanık, “Olay anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyorum” diyerek kendisini savundu.
Mahkeme heyeti Abdulhadı R. hakkındaki kararını açıkladı. Yabancı uyruklu Abdulhadı R. hakkında, tutukluluk halinin devamına ve ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl hapis cezasına karar verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.