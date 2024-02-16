- Asayiş

15 yaşındaki çocuğu tramvayda taciz etmişti: Cezası belli oldu

Eskişehir’de 15 yaşındaki çocuğu tramvayda taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu şahsa 5 yıl hapis cezası verildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
15 yaşındaki çocuğu tramvayda taciz etmişti: Cezası belli oldu mask

Geçen yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, 15 yaşındaki çocuğu tramvayda taciz eden yabancı uyruklu Abdulhadı R. (34), gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Abdulhadı R. hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları ve tacize uğrayan çocuğun ailesi katıldı.

“OLAY ANINDA KENDİMDE DEĞİLDİM”

Mahkeme heyeti karar öncesi tutuklu sanık Abdulhadı R.’ye son sözünü sordu. Olay anını hatırlamadığını belirten tutuklu sanık, “Olay anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyorum” diyerek kendisini savundu.

Mahkeme heyeti Abdulhadı R. hakkındaki kararını açıkladı. Yabancı uyruklu Abdulhadı R. hakkında, tutukluluk halinin devamına ve ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl hapis cezasına karar verdi.
# karar, ceza

16 Şub 2024 - 21:34 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.057.081 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL