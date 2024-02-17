KOCAELİSPOR-ŞANLIURFASPOR(CANLI ANLATIM)

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ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|Yedekler
|Teknik Sorumlu
Maç öncesi notlar
Cumartesi olumsuz etkiledi. Esnaf çile çekti, dükkanını kapatamayan binlerce kişi maça gidemedi
Kocaelispor birazdan Şanlıurfaspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Göztepe‘nin Manisa FK karşısında puan kaybetmesi Kocaelispor elini güçlendirdi.
Kocaelispor’da yeni transfer Davit Skhirtladze ve Duhan Aksu ilk 11’de başlıyor. Bir diğer yeni transferimiz Giorgi Kharaishvili de ilk 11’de başlayan isim.
Yaklaşık 10 bin Kocaelispor taraftarı maça ilgi gösterdi.
Öte yandan yaklaşık 70-80 kişilik Şanlıurfaspor taraftarı da takımlarını desteklemek için Kocaeli‘ye geldi.
Hava yedi zaman zaman yağmur çise şeklinde yağ makta.
Zemin iki haftaya göre oldukça düzelmiş durumda ve harika şekilde maçın başlayacağı saati bekliyor.
Kocaelispor taraftarları yine çileli bir şekilde stadyuma geldi. Hem stadyum bağlantı yolu çalışması hem de İSU’nun yapmış olduğu altyapı çalışması nedeniyle yollar harap durumda.
Buna rağmen yaklaşık 10.000 kişilik Kocaelispor taraftarı bugün takımları desteklemek için Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’na akın etti.
CANLI ANLATIM
1'Maç başladı
8' Kocaelispor golle burun buruna geldi. Davit’in vuruşunda top direğe çarpıp dışarı gitti.
17' Kocaelispor'da zorunlu değişiklik!!! Emir sakatlanarak çıktı Haşim Arda oyuna dahil oldu
20' Urfa atağından Barış bomboş kaldı sağ ayak plase yaptı, top son anda avuta çıktı
28' Giorgi Kharavashili’nin ortasında Davit kafa vuruşuna çıktı top auta gitti.
32' Beridze ceza sahsı içinde çok kötü şut çekti. Aut.
Kocaelispor bu dakikalarda pozisyon aradı. Ancak bir sonuç alamadı.
38' Giorgi Kharavashili korneri kullandı, Burak kafayı vurdu ancak top kaleci Alperen'de kaldı.
42' Maçtaki ilk kart!!! Tehlikeli bir yerde rakibini düşüren Duhan Aksu sarı kart gördü
İlk yarının sonuna kayıp zaman olarak 3 dakika ilave edildi
45+2' Paxiao ceza sahası içinde topla buluştu. Sol ayağıyla şutunu çekti. Top kaleci Gökhan'da kaldı.
İLK YARI SONA ERDİ
İKİNCİ YARI
46' İkinci yarı başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.