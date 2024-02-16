Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat tarihinde Darıca ilçesinde bulunan bir evde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahibin durumu fark etmesi üzerine polise şikayette bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen F.A. ve B.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Asayiş
Evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
Darıca ilçesinde bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.