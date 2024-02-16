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Evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Darıca ilçesinde bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat tarihinde Darıca ilçesinde bulunan bir evde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahibin durumu fark etmesi üzerine polise şikayette bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen F.A. ve B.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# tespit, Darıca

16 Şub 2024 - 23:12 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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