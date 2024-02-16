16 Şub 2024 - 23:37 - Asayiş

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evine zorla girmek isterken yakalandı

Düzce'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin bulunduğu eve balkondan girmeye çalışırken yakalandı. Eşinin Kadın Destek (KADES) uygulaması üzerinden ihbarda bulunmasının ardından olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan ve çantasında bıçaklar ele geçirilen kişi tutuklandı.