- Asayiş

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evine zorla girmek isterken yakalandı

Düzce'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin bulunduğu eve balkondan girmeye çalışırken yakalandı. Eşinin Kadın Destek (KADES) uygulaması üzerinden ihbarda bulunmasının ardından olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan ve çantasında bıçaklar ele geçirilen kişi tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evine zorla girmek isterken yakalandı mask

  Düzce'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve ismi açıklanmayan bir kişi, kent merkezinde bulunan eşinin evine balkondan girmeye çalıştı. 

Kadının, cep telefonundan Kadın Destek (KADES) uygulaması üzerinden ihbarda bulunmasının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Şüpheli, elindeki lehim makinesi ile kapıyı açmaya çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

ÇANTADA BIÇAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin yanında bulunan çantada ise 3 adet bıçak, 1 adet falçata, 1 çift plastik eldiven ve kapı açmak için kullanılan aletler ele geçirildi. 

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutukladı.
# Kadın

16 Şub 2024 - 23:37 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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