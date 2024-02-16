Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evine zorla girmek isterken yakalandı

Düzce'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve ismi açıklanmayan bir kişi, kent merkezinde bulunan eşinin evine balkondan girmeye çalıştı.
Kadının, cep telefonundan Kadın Destek (KADES) uygulaması üzerinden ihbarda bulunmasının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheli, elindeki lehim makinesi ile kapıyı açmaya çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ÇANTADA BIÇAKLAR ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelinin yanında bulunan çantada ise 3 adet bıçak, 1 adet falçata, 1 çift plastik eldiven ve kapı açmak için kullanılan aletler ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutukladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.