17 Şub 2024 - 08:40- Gündem G:

Bu yolun düzenlemesi gerekiyor!

İREM GÜLER
İREM GÜLER Tüm Haberleri
Bu yolun düzenlemesi gerekiyor! mask

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İzmit Sokak'ta yaya kaldırımlarında eksikliklerden şikayetlerini dile getirdiler. Kaldırımlarda parke taşlarının eksik olması, iki kişinin yürüyemeyeceği kadar dar olması vatandaşları zor durumda bırakıyor. 
# Kartepe

17 Şub 2024 - 08:40 - Gündem

Mahreç  İrem Güler

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.052.213 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL