Bu yolun düzenlemesi gerekiyor!

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İzmit Sokak'ta yaya kaldırımlarında eksikliklerden şikayetlerini dile getirdiler. Kaldırımlarda parke taşlarının eksik olması, iki kişinin yürüyemeyeceği kadar dar olması vatandaşları zor durumda bırakıyor.