Bu yolun düzenlemesi gerekiyor!

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İzmit Sokak'ta yaya kaldırımlarında eksikliklerden şikayetlerini dile getirdiler. Kaldırımlarda parke taşlarının eksik olması, iki kişinin yürüyemeyeceği kadar dar olması vatandaşları zor durumda bırakıyor.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.