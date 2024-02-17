Altın Kiraz'da heyecan dorukta

KALABALIK KATILIM

Turnuvanın dördüncü gün müsabakalarını çok sayıda davetli ve spor sever takip etti. Müsabakaları izleyenler arasında İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Zafer Partisi Körfez Belediye Başkan adayı Abdülkadir Erbağcı, Körfez Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Kenan Perik, eski belediye meclis üyesi Vahit Eryılmaz ile çok sayıda sporsever yer aldı.

KOCAELİ İMO ZORLANMADI

Metin Özkan tarafından düzenlenen ve Mitat Atalay’ın koordinatörlüğünü üstlendiği turnuvada günün ilk maçında Yönder Okulları ile Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası takımları puan mücadelesi verdi. Maçın ilk yarısında rakibine özellikle 5. dakikasından itibaren üstünlüğünü kabul ettiren Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası, ilk yarısını 3-1 üstün tamamladığı maçı 8-3 kazandı.

SPORTERIO KAÇTI VEFA İNŞAAT YAKALADI

Günün ikinci maçında ise Vefa İnşaat ile Sporterio takımları karşılaştı. Denk güçteki iki takımın mücadelesinde ilk yarı 2-1 Sporterio takımının üstünlüğü ile geçildi. Mücadelenin ikinci devresi ise müthiş bir mücadele ise geçildi. Bu yarıda iki takımın da karşılıklı bulduğu gollerle maç 3-3 sona erdi taraflar ilk haftayı 1’er puanla geçti.



YÖNDER OKULLARI: 3

KOCAELİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: 8



SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mert Yalçın Yılgın

YÖNDER OKULLARI: Yakup Karabulak *, Hakim Duman **, Erhan Boztepe **, İrfan Uyan *, Soner Soylu **, Turan Balcı * (Emrah Karakol *), İsmail Tokmak ** (Abdullah Alkan *) (Emre Birinci *)

KOCAELİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: Türker Eminoğlu **, Emre Acar ***, Gökhan Tarım *** (Ahmet Gümüş *), Deniz Temel Tombul *** (İsmail Yaruk *), Özcan Kazgan ***, Yunus Çömlekçioğlu ***, Kasım Tamgüner ***

GOLLER: Kasım Tamgüner (7), Yunus Çömlekçioğlu (Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası), İrfan Uyan, Hakim Duman, Soner Soylu (Yönder Okulları)

SARI KART: Yakup Karabulak (Yönder Okulları)



VEFA İNŞAAT: 3

SPORTERIO: 3



SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mert Yalçın Yılgın

VEFA İNŞAAT: Hakan Akçay **, Cihat Telo ***, Yaşar Kanpolat * (Murat Aktaş **), Vefa Özcan ***, Murat Akdeniz **, Özgür Bavaş ***, Bülent Gürol **

SPORTERIO: Mustafa Canlar **, Ferdi Pelit ***, Mustafa Kurutay **, Muhammet Tercan **, Devrim Kaya **, Omar Abdullah ** (Celal Sazak **), İsmail Aydın ***

GOLLER: İsmail Aydın, Ferdi Pelit (2) (Sporterio), Vefa Özcan (3) (Vefa İnşaat)