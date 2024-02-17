Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 17 Şubat Cumartesi günü Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağışlar ne kadar sürecek? Kocaeli'de sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 8 en yüksek 9 derece olacak. İşte güncel hava durumu: