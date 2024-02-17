17 Şub 2024 - 09:18- Spor G:

Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde olan dünya yıldızı Kylian Mbappe ilgili bir paylaşım yaptı.

Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz' mask

PSG'den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe için Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan olay bir paylaşım geldi.

İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından "Seni bekliyoruz Mbappe" paylaşımında bulundu.

MBAPPE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon PSG ile 30 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, söz konusu müsabakalarda 31 gol attı. Fransız yıldız bunun yanında 7 kez de asist performansı sergiledi.
# medya, Trendyol

17 Şub 2024 - 09:18 - Spor

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