Kredi kartıyla benzin alanlar yandı! Bir zam daha geliyor

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle vatandaşlar depolarını doldurmakta zorluk çekerken, İstasyonlarda kartla yapılan ödemelerde yüzde 3.3 oranındaki komisyonun vatandaşa yansıtılacağı, nakit ödemelerde ise indirim yapılacağı yönünde BDDK’ya bir teklif yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş yaptığı açıklamada, nakit ödemelerde var olan pano satış fiyatının “ Hizmet bedeli” olarak ekleneceğini ve yüzde 3’lük komisyon bedelini almayarak bir depoda iki litre benzini bedavaya verebileceklerini belirtirken, kartlı ödemelerde ise “Hizmet bedeli fişi” keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep edebileceklerini ve bu yönde BDDK’nın düzenleme yapmasını talep etti.

“BANKANIN BİZE YANSITTIĞI KOMİSYONU VATANDAŞ ÖDESİN”

EPGİS Başkanı Aktaş; Akaryakıt alımlarında banka kredi kartı komisyon oranları yüzde 3’ler seviyesinde olduğunu, İstasyonlarda alımların yüzde 90’ının kredi kartı ile yapıldığını ve bu durumun istasyonları olumsuz etkilediğini söyledi.

Aktaş, BDDK’nın ilgili yönetmeliğinde değişiklik yapmasını söyleyerek, “Kredi kartı ödemelerinde bizde taksi ya da benzeri hizmet sektörlerinde olduğu gibi ‘hizmet bedeli fişi’ keselim, bankanın bize yansıttığı komisyonu vatandaş ödesin, biz de nakit ödemelerde vatandaştan komisyon tutarını almayalım” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ 2 LİTRE BENZİNİN PARASINI ÖDEMEYECEK”

Vatandaş ortalama nakit 2 bin 500 TL’ye doldurduğu bir depoda 2 litre benzinin parasını ödemeyeceğini aktaran Aktaş, Nakit ödemelerde zaten fatura düzenledikleri için devletin vergi kaybı olmayacağını ifade etti.

“Kredi kartı ile ‘hizmet bedeli faturası’ kestiğimizde ayrıca buna KDV ekleneceğinden Hazine’nin bu miktar üzerinden ek vergi geliri de oluşacaktır” diyen Aktaş, “Ayrıca vatandaş bu şekilde ortalama nakit 2 bin 500 TL’ye doldurduğu bir depoda 2 litre benzinin parasını ödemeyecek. Bu durum istasyonlar ve vatandaş için tam bir kazan kazan yöntemi olacak” ifadelerini kullandı.

“BU DURUM ARTIK DAYANILAMAZ BİR BOYUTA GELDİ”

Aktaş, “1000 TL’lik akaryakıt alışverişinde 14.7 TL bayilere kalıyor. Bununla deniyor ki; rafineriden nakliyeni yap, maaşlarını, SGK’larını, genel giderlerini öde ve de yaşa. Bu durum artık dayanılamaz bir boyuta geldi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: yeniçağ