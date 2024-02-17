Emekliye Bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Emeklilere İkramiye açıklamasını Ordu mitinginde yüzde 50 zam yaptık diye açıkladı. Oran görünüşte büyük gözükse de zaten erimiş olan ikramiye miktarını 3 Bin liraya çıkması emeklileri kara kara düşündürdü. Çünkü geçen seneki 2 Bin liralık ikramiyeyi 3 bin liraya çıkartılması enflasyona bakıldığında çok küçük olduğu ortaya çıktı. Siyasiler tepki gösterdi. Çünkü, İktidar yanlısı medya 5 bin liraya çıkacak algısı yaratmıştı. CHP ise Bayram ikramiyelerinin asgari ücret kadar 17 bin 2 lira olması gerektiğini iddia ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan zamla birlikte emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 artırıldı.

Bayram ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ve kimleri ne kadar kapsayacağı ortaya çıkmaya başladı.

İşte bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar. Kimler bu ikramiyeden faydalanacak?

*Tüm emekliler (EYT'liler dahil)

*Dul ve yetimler (Hak ediş oranları kadar)

Kime ne kadar ödeme yapılacak. İşte o detay

*Tüm emeklilere 3 bin TL

*Dul ve yetimlere:

*Yüzde 75 hak edenlere 2.250 TL

*Yüzde 50 hak edenlere 1.500 TL

*Yüzde 25 hak edenlere 750 TL

Bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine dair tarih de belli oldu. İşte o tarihler:

*Ramazan Bayramı için: 9 Nisan'dan önce

*Kurban Bayramı için: 15 Haziran'dan önce

Kaynak: yeniçağ