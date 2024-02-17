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İYİ Parti'den seçim kararı! Adayını geri çekti

İYİ Parti'nin Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çektiği bildirildi.

Anadolu Ajansı
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İYİ Parti'den seçim kararı! Adayını geri çekti mask

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve yönetiminin görevden alındığı, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice'nin ise adaylıktan çektirildiği belirtildi.

Açıklamada, İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı İsmail Serdar Kara'nın da görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.
# İyi Parti, medya

17 Şub 2024 - 09:53 - Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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