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Çayırova Belediyesine ait 3 adet alan kiraya verilecek

T.CÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI(EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)                                                                                    İHALE İLA...

Çayırova Belediyesine ait 3 adet alan kiraya verilecek mask

T.C
ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

                                                                                    İHALE İLANI

  1. Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazların kiralama ihaleleri, Belediyemiz Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleleri yapılacaktır.

No
İhale Konusu İş		Muhammen
Kira Bedeli		İhale Dosya
Bedeli		Geçici
Teminat		İhale Tarihiİhale Saati
1.aKocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, Şehit Abdullah Ali Caddesi üzerinde yer alan ve 643 ada 20 ile 21 nolu parsellerin batısında bulunan taşınmazın 1.185,00 m² ‘lik kısmının 3 (üç) yıl süre ile kiralanması işi192.000,00 TL
(Yıllık)		750,00 TL17.280,00 TL26.02. 202414:00
1.bKocaeli İli, Çayırova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Geçit Sokak üzerinde yer alan ve 431 ada içerisinde bulunan 2.693,30 m²'lik alana sahip taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi436.800,00 TL
(Yıllık)		750,00 TL39.312,00 TL26.02.202414:30
1.cKocaeli İli, Çayırova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Geçit Sokak üzerinde yer alan ve 429 adada bulunan taşınmazın 800,00 m² ‘lik kısmının 3 yıl süre ile kiralanması işi129.600,00 TL
(Yıllık )		750,00 TL11.664,00 TL26.02.202415:00

                               

  1. Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir.
  2. Kiralama ihalesi bu ilanın 1. maddesinde belirtilen gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.
  3. İhale dosyasını Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç ihale tarihi günü saat 12.30 dan önce vermeleri gerekmektedir.
  4. İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare     

      tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini dosyalarına ekleyebilirler.

  1. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatı gerekmekte olup;

                                              Şirketlerin;                                                                                                                               Şahıslar;
            a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)                                                                              a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)
b) İmza sirküleri (Noterden)                                                                                                    b) İmza Beyannamesi (Noterden)
c) Ticaret sicil gazetesi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası                                                       c) İkametgâh Belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)                                       d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)
            e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge                                                           e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge                                                                                                                                            
            f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu                                                                               f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Çayırova Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    İLAN OLUNUR.

                                                                                                                               ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                                                                                      Bünyamin ÇİFTÇİ
                                                                                                                                      Belediye Başkanı

# Ticaret, cumhuriyet, 2024, Çayırova

17 Şub 2024 - 10:50 - Gündem

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