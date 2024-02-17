- Sağlık

Kış aylarının vazgeçilmezi gripsavar içecek kapış kapış satılıyor

Mevsim meyvelerinin birleştiği ve halkın ‘gripsavar’ dediği atom içeceği, kış aylarının en sevilen içeceği oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kış aylarının vazgeçilmezi gripsavar içecek kapış kapış satılıyor mask

Soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan, bağışıklık sistemini destekleyen bu karışım, sıklıkla içiliyor.

Doğal içeceğin içinde nar, portakal, limon, greyfurt, havuç ve diğer mevsim meyveleri bulunuyor. C vitamini ve fitokimyasallar gibi bileşenleriyle de bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

Kahramanmaraşlılar bu içeceğe büyük ilgi gösteriyor. İçeceği yapan esnaf, taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Gripsavar atomunu soğuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için alan her kesimden insan olduğunu belirten Ökkeş Kaplan, şifalı içecek karışımını bu amaçla sattıklarını anlattı.

Kaplan, doğal meyve sularından yaptıkları gripsavar atomunu herkesin beğenerek içtiğini söyledi.

Kaplan, “Nar, portakal, limon, greyfurt, havuç gibi çeşitli meyve sularından oluşan doğal içeceğimiz, vatandaşlarımızı ilaçlardan uzak tutuyor. Taze meyvelerden hazırlıyoruz ve kış ayları geldi, salgın baş gösterdi. Herkes antibiyotiğe başvuruyor, bizi bilenler gripsavara koşuyor. Antibiyotiğe hayır, gripsavara evet” diye konuştu.
# büyük

17 Şub 2024 - 11:00 - Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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