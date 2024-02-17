Zafer Mutlu'nun acı günü: Dede ve torun hayatını kaybetti

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’nun kayınpederi Abdullah Koç ve eşinin yeğeni Büşra Özay vefat etti. İzmit Erenler Mahallesi’nde ikamet eden, emekli imam hatip müstahdemi ve 4 çocuk babası Abdullah Koç alzheimera bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. Büşra Özay ise gribal enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Özay ve Koç'un cenazesi bugün Mehmet Ali Paşa Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.