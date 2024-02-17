Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’nun kayınpederi Abdullah Koç ve eşinin yeğeni Büşra Özay vefat etti. İzmit Erenler Mahallesi’nde ikamet eden, emekli imam hatip müstahdemi ve 4 çocuk babası Abdullah Koç alzheimera bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. Büşra Özay ise gribal enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Özay ve Koç'un cenazesi bugün Mehmet Ali Paşa Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
17 Şub 2024 - 11:00- Asayiş Güncelleme:
Zafer Mutlu'nun acı günü: Dede ve torun hayatını kaybetti
Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’nun kayınpederi Abdullah Koç (80) ve eşinin yeğeni Büşra Özay(29) yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Ayhan Yalçın - Kıymetli kardeşim,
Başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah.
Paşalı - Allah gani gani rahmet eylesin mekanları cennet olsun amin
Eroldemirbek - ALLAH rahmet eylesin çok üzücü bir şey mekanları cennet olsun sabırlar ve baş sağlığ dilerim.
Kullar Ali - Allah rahmet eylesin.yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin.
Naci Madenus Yiv Tour - Mekanları cennet olsun Allah rahmet eylesin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.