17 Şub 2024 - 11:00- Asayiş G:

Zafer Mutlu'nun acı günü: Dede ve torun hayatını kaybetti

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’nun kayınpederi Abdullah Koç (80) ve eşinin yeğeni Büşra Özay(29) yaşamını yitirdi.

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Zafer Mutlu'nun acı günü: Dede ve torun hayatını kaybetti mask
Zafer Mutlu'nun acı günü: Dede ve torun hayatını kaybetti
Zafer Mutlu'nun acı günü: Dede ve torun hayatını kaybetti
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Saadet Partisi  Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’nun kayınpederi Abdullah Koç ve eşinin yeğeni Büşra Özay vefat etti. İzmit Erenler Mahallesi’nde ikamet eden,  emekli imam hatip müstahdemi ve 4 çocuk babası Abdullah Koç alzheimera bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. Büşra Özay ise gribal enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Özay ve Koç'un cenazesi bugün Mehmet Ali Paşa Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

Zafer Mutlu'nun acı günü: Dede ve torun hayatını kaybetti
Zafer Mutlu'nun acı günü: Dede ve torun hayatını kaybetti
# zafer mutlu, Saadet Partisi, emekli, çocuk, Başiskele, vefat

17 Şub 2024 - 11:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(5)
05

Ayhan Yalçın - Kıymetli kardeşim,

Başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 12:39
04

Paşalı - Allah gani gani rahmet eylesin mekanları cennet olsun amin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 12:16
03

Eroldemirbek - ALLAH rahmet eylesin çok üzücü bir şey mekanları cennet olsun sabırlar ve baş sağlığ dilerim.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 12:11
02

Kullar Ali - Allah rahmet eylesin.yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 11:18
01

Naci Madenus Yiv Tour - Mekanları cennet olsun Allah rahmet eylesin

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 11:17
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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