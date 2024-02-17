İlişkilerde İletişim Problemi Nasıl Çözülür ?

İletişim, bireylerin düşüncelerini, duygularını, bilgilerini, deneyimlerini, istek ve taleplerini aklınıza gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır. Burada önemli olan şey iletişimin kendisidir ancak tek başına ilişkiler arasında yetersiz kalabilmektedir. Yani, daha da önemlisi, iyi bir iletişimdir ve bunun için öncelikle her iki tarafında birbirini dinleyebilmesi gerekmektedir.



Tabii böyle sağlıklı iletişimin yöntemleri söylendiği gibi gerçekleşmeyebiliyor. İlişkiler içerisinde birbirlerini anlamayan çiftlerin zaman içinde daha da ciddi sorunlara alan açtıklarını görürüz. Örneğin, geçmişi gündeme taşımak, partneri küçümsemek, küsmek, konuşmamak, yargılayıcı olmak, sorunları görmezden gelmek gibi. Bu durum genellikle anlaşılmamalara, uzaklaşmalara ve bir ilişkinin bitimine kadar devam edebiliyor.



Bu konuda bizim için gereken ve ilk olarak bilinmesi gereken şey “Empati”dir. Empatiyi bilmiyor gibi hissedebilirsiniz ancak merak etmeyin bebeklerde yapılan birçok araştırmalara göre empati doğuştan bizde var olan ve git gide oranı yükselen bir durumdur. Tabii zorlayıcı şartlar altında oranı hızla düşen de bir durumdur. Bu yüzden sonradan kazanabilmenin bazı ipuçlarından bahsetmek istiyorum. Hem kendinize hem karşınızdaki kişiye, açık uçlu sorular sorarak başlayabilirsiniz. Bu konuda acele etmeyin ve bir yorumda bulunurken daha özenli dinleyin ve daha yavaş olun. Yani hızla yapılan yargılardan kaçının. Ayrıca kendi davranış ve düşüncelerinizi anlamaya çalışmak, geçmiş detaylardan bugün için ders çıkarmak, yaşanan veya yaşanacak olan akışı kendi haline bırakmak, kendimiz ve karşımızdaki kişiler için belirli sınırlar koymak ve bunları korumak gibi eylemler aynı zamanda kendinizle kurduğunuz ilişkininde kalitesini artıracaktır. Sonuçta kendimizle nasıl bir ilişki kuruyorsak bir başkasıyla da ilişkimizi öyle kurarız.



Uzman Klinik Psikolog Samet Gü rkan Ustaoğlu, ''Bir ilişkide iletişimin önemini fark ettiğiniz noktada, sorunu ve çözümü karşıda aramadan önce kendimizin iletişim hakkındaki detaylarını sorgulayabilmeliyiz. Sorunu karşıda arayıp çözümü de karşıdan beklediğimiz eylemler, maalesef bizi kısa süreli bir çözüme götürecektir ancak değerlerimize daha uygun ve önem verdiğimiz düzeyde ilişkilerimizi yürütmek için öncelikle kendimizle nasıl bir ilişki kurduğumuzu sorgulayarak başlamalıyız.''dedi.