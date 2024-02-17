- Gündem

Türk güvenlik şirketi iflas etti! Çok sayıda çalışan işsiz kalacak

Küresel ekonomik kriz, Türkiye’de güvenlik sektörünü de vurdu. Sektörün lider firmalarından Kral Özel Güvenlik, iflas ettiğini duyurdu. Şirket, 2023 yılında konkordato istemiş ancak mahkeme tarafından reddedilmişti.

Türk güvenlik şirketi iflas etti! Çok sayıda çalışan işsiz kalacak mask

Türkiye, küresel ekonomik krizin yarattığı zorluklarla mücadele ederken, konkordato ilan etmek zorunda kalan veya iflas eden şirketlerin sayısı artıyor.

Bunlardan biri de Şanlıurfa’da güvenlik sektöründe faaliyet gösteren Kral Özel Güvenlik. Şirket, 2023 yılında borçlarını ödeyemeyince konkordato istedi, ancak bu talep Şanlıurfa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından kabul edilmedi.

Şanlıurfa Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi. Bu kararla birlikte, şirkette çalışan yüzlerce kişi işini kaybetti.Kral Özel Güvenlik’in iflası, güvenlik sektöründe krizin etkilerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Sektörün geleceği ve işleyişi, krizle birlikte nasıl değişecek, merak konusu.
# Ticaret, karar, türkiye, talep

17 Şub 2024 - 12:25 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.052.213 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL