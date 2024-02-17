Keman eğitmeni kalp krizine yenildi

İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokakta ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Konservatuvarda keman eğitmeni, 3 çocuk babası Musa Şirin(51), kalp krizi nedeniyle vefat etti. Şirin’in vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Kentin tanınan isimlerinden olan Musa Şirin bugün Kozluk Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.