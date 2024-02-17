İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokakta ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Konservatuvarda keman eğitmeni, 3 çocuk babası Musa Şirin(51), kalp krizi nedeniyle vefat etti. Şirin’in vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Kentin tanınan isimlerinden olan Musa Şirin bugün Kozluk Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Keman eğitmeni kalp krizine yenildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Konservatuvarında keman eğitmeni, Musa Şirin, kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yasin ŞENGEL - ALLAH RAHMET EYLESİN.GÜZEL İNSANDI.AİLESİ VE SEVEN LERİNE BAŞ SAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.