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Keman eğitmeni kalp krizine yenildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Konservatuvarında keman eğitmeni, Musa Şirin, kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Keman eğitmeni kalp krizine yenildi mask

İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokakta ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Konservatuvarda keman eğitmeni, 3 çocuk babası Musa Şirin(51), kalp krizi nedeniyle vefat etti. Şirin’in vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Kentin tanınan isimlerinden olan Musa Şirin bugün Kozluk Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
# Musa Şirin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Konservatuvarı, vefat, çocuk

17 Şub 2024 - 12:30 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Yasin ŞENGEL - ALLAH RAHMET EYLESİN.GÜZEL İNSANDI.AİLESİ VE SEVEN LERİNE BAŞ SAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 13:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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