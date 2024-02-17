Maestro Sanat Atölyesi’nden “Buluşma” sergisi

19 Şubat Pazartesi günü İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde, Maestro Sanat Atölyesi'nin "Buluşma" isimli Karma Sergisi açılacak. Saat 18.00'da başlayacak olan sergi 1 Mart Cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergiye, Ayşen Coşkun,Bülent Coşkun, Elifnur Alnıaçık, Ezgi Şan, Fatih Dilli, Füsun Akbaş Doğanak, Füsun Erkan, Gaye Aybar, Gülbahar Gültekin, Hatice Demir, Müzeyyen Berki, Nafiye Asıliskender, Nuriyet Boyacı Yıldırımer, Ömer Özel, Öznur Gezer, Sevda Doğan, Sezar Yıldırımer, Sümbül Yaşayan Zararsız, Şahika Gülen Şişmanlar, Turan Berki, Uğur Doğan, Asil Zambak, Elif Akbulak, Elif Su Beşiroğlu, Elif Özvatan, Ferya Yazısı, Hamza Yılmaz katılım gösterecek.

MAESTRO SANAT ATÖLYESİ NEDİR?

Kocaeli de bir sanat kültürü yaratmak, sanatla mutlu olabilecek insanları bir araya getirmek, sanata ihtiyaç duyan insanlara ulaşmak, sanatı insanlarla buluşturmak ve bu konuda eğitim ihtiyacı olan kişilere yol arkadaşlığı yapmak temel fikrini benimseyen Maestro Sanat Atölyesi, sürdürülebilir kaliteyi kaliteden ödün vermeden sanatseverlere sunmak, dünyadaki sanatsal gelişmeleri takip etmek ve sanatı kültürüyle felsefesiyle sanatseverlere ulaştırmayı hedefliyor.

MİSYONLARI

Yıllardır birlikte resim yapan sanat aşığı olan üyeler "Neden birikimlerimizi insanlarla paylaşmıyoruz fikriyle yola çıktık. Türkiye'de sanat yapmanın zorluklarını bilerek ve vazgeçmeyerek işimize odaklandık. Disiplinli, bilgi ve analize dayanan, objektif sanat kültürüne sahip, hizmete odaklanmış, dünya standartlarında, çağdaş yenilikleri takip eden, sürekli kendisini yenileyen profesyonel bir kadro ile hizmet vermeyi sürdürmeyi amaç ediniyoruz” diyerek duygularını dile getirdiler. Grup kendilerine ilişkin açıklamasında “Yıllarca bireysel düzeyde devam eden sanat yolculuğumuzu 2016 yılında Maestro Sanat çatısı altında sürdürme kararı aldık. Bize destek olan diğer sanatsever dostlarımızla ne mutlu bize ki bugün büyük bir sanat ailesi haline geldik.

FAALİYET ALANLARI

Atölyemizde sanatseverlerin ihtiyaç duyabileceği her tür bilgi ve teknikle ilgili çalışmalar, sipariş ve ressama özel tablolar, yine kurumsal firmalara duvar resimleri, film setteri arka plan çalışmaları, 3D obje tasarım üretim ve ayrıca sanatsal teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.” Olarak kendilerini tanımladılar.