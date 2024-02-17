- Spor

Bu fırsatı tepmeyin beyler!

Kocaelispor saat 19.00’da Şanlıurfaspor ile kendi sahasında mücadele edecek. Dün akşam Göztepe’nin, Manisa FK karşısındaki puan kaybı elimizi güçlendirdi. Temsilcimiz bu fırsatı tepmek istemiyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Bu fırsatı tepmeyin beyler! mask

YENİDEN İKİNCİ OLMA ŞANSI

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve Süper Lig yolunda adım adım ilerleyen temsilcimiz Kocaelispor, bu akşam saat 19.00’da kritik bir maça çıkacak. Yeşil - Siyahlılar, Şanlıurfaspor ile yeniden ikinciliğe çıkmak için mücadele verecek. Dün akşam Göztepe, Manisa FK ile puanları bölüştü ve 46 puanda kaldı. Kocaelispor eğer Şanlıurfa karşısında kazanırsa yeniden ligde ikinci sıraya ortak olacak. Futbolcularımız inandı. Bu maçı alacağız başka yolu yok!
# Kocaelispor, Şanlıurfaspor, Trendyol

17 Şub 2024 - 12:54 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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