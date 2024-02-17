Bu fırsatı tepmeyin beyler!

YENİDEN İKİNCİ OLMA ŞANSI

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve Süper Lig yolunda adım adım ilerleyen temsilcimiz Kocaelispor, bu akşam saat 19.00’da kritik bir maça çıkacak. Yeşil - Siyahlılar, Şanlıurfaspor ile yeniden ikinciliğe çıkmak için mücadele verecek. Dün akşam Göztepe, Manisa FK ile puanları bölüştü ve 46 puanda kaldı. Kocaelispor eğer Şanlıurfa karşısında kazanırsa yeniden ligde ikinci sıraya ortak olacak. Futbolcularımız inandı. Bu maçı alacağız başka yolu yok!