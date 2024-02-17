KAISİYAD üyelerini üniversite bir araya getirdi!

Kars, Ardahan, Iğdır Sanayici ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği (KAISİYAD) üyesi iş insanları bugün Kartepe’de bulunan Dedeman Otel’de bir araya geldi. KAISİYAD başkanı Haşmet Uçar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı organizasyonuna, kurucu Başkan Haluk Mamik, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, İYİ Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Haluk Tamyüksel, DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, çok sayıda dernek başkanı, iş insanı katılım sağladı. Programda iş insanları ile Kocaeli Üniversitesi arasında iletişimin güçlenmesi için fikir alışverişi yapıldı. Program sonunda derneğe emeğin geçen isimlere plaket taktim edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İLİŞKİ

Programın açılış konuşmasını yapan KAISİYAD başkanı Haşmet Uçar, “Derneğimiz iki ayda bir değerli konu ve konuklarla sizlerle buluşmak için hazırlık yapıyor. Ekonominin zorlaştığı bu dönemlerde pozitif enerji için dostlarımızı arkadaşlarımız bir arada görmek için etkinlikler yapıyoruz. BU enerjiye bilginin de eklenmesi gerektiğini düşündüğümüzden dolayı Üniversitenin de sanayi ve ticaretin içine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Artık dünyada katma değerli ürünleri bilginin sayesinde elde ediyoruz. Bilgiyi ticaretin içine kattığımızda katma değer ürünlerde daha fazla kazanmak için sayın rektörümüzü davet ettik. Üniversite ile sanayinin karşılıklı sürdürülebilir ilişki kurabilmesi ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

HESAP YAPMAK KOLAY DEĞİL

Kurucu Başkan Haluk Mamik ise, “Bugün burada bulunmamızın nedeni sayın rektörümüz bir fuar organizasyonu yapıyoruz. İŞ insanlarımız, ve sanayicilerimiz ile katkıda bulunacağız. BU katlımı sağlarsak hepimiz için iyi olur. Hepimiz ticaret ile uğraşıyoruz. Bu dönemi atlatacağız. Şuan enflasyon dönemi var. Hesap yapmak kolay değil. Projelerimiz ile yola devam edeceğiz” dedi.

GÜZEL BİR TEMEL

DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan yaptığı konuşmada, “Güzel bir temel atılacak bu kahvaltı sonrası. BU güzel birlikteliği bilim adına gerçekleştirdikleri için, ilim adına yaptıkları için her konuda destek olacağımı belirtmek isterim” ifadelerin kullandı.

SİZLERİN EVLADIYIM

Daha sonra söz alan İYİ Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Haluk Tamyüksel ise, “Adaylıktan öte kurucusu olduğu derneğin böyle etkinlikler yapması gururlandırıyor. Mensubu olduğum yörenin evladı olarak, bugün Kartepe Belediye Başkan adayı olarak karşınıza çıkmak beni duygulandırıyor. Ben sizlerin evladıyım, sizlere emanetim. Gururla anacağınız bir evladınız olarak karşınıza 1 Nisan tarihinde çıkmak istiyorum” dedi.

YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAYACAĞIZ

CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe yaptığı konuşmada, “Bu derneğin bir üyesi olarak burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Seneler önce buraya göç ettik. Kimimiz eğitim kimimiz aş için bu kente geldik. Artık bu kentin değeriyiz, bu kentin sağlık sisteminde, hukuk sisteminde, iş dünyasında yer alıyoruz. Buraya sizden destek istemeye gelmedim. Hepimiz aynı partiye mensup olmayabiliriz. Yerel seçimlerde siyasi parti seçmiyoruz. Bu kenti yönetmeye talip bir ekip seçiyoruz. Derince’de geçtiğimiz dönem az bir oyla kazanamamıştık. Yarım kalan hikayemizi sizlerin desteği ile tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

71 İLİN ÖDEDİĞİ VERGİYİ TEK BAŞINA KOCAELİ ÖDÜYOR

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ise konuşmasında, “Uzun yıllardır bu kentte yaşayan bir kardeşiniz olarak salonunda neredeyse yüzde 80’ini tanıyorum. Eğitim için, çalışma için, aş için gelen bu topluluklar bugün eğitim sağlayan, istihdam sağlayan, aş veren iktisada katkı sunan bir topluluk oldu. Bu kentte çok önemli limanlar, kuruluşlar mevcut. Rektörümüz sanayiyi, kenti üniversite ile buluşturma adına bizi sürekli motive ediyor. Bugün bu kent Türkiye’de üretilen otomotivin yüzde 40,6’sını, metalin yüzde 20’sini tek başına üreten bir kent. 341 yabancı yatırımcı var. 71 ilin toplam ödediği vergiyi tek başına Kocaeli ödüyor. Avrupa’nın 6 numarasıyız. Bu kentin bu noktaya gelmesinde katkınız inanılmaz büyük” dedi.

ŞEHRİN EMRİNDEYİZ

Son olarak kürsüye çıkan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, “Hepimizin ortak paydası Kocaelili olmak. Burada gelişiyoruz. Buraya hizmet ediyoruz. Farklı siyasetten kişilerin bulunması da ülkemiz adına sevindirici. Çok ciddi müteahhitler var. 8 yıl başhekimlik yaptım. Her işi severek yaptım. Artık sanayiden, teknolojiden mühendislikten bahsedeceğiz. İlk rektör olduğumda şehirdeki herkesi Üniversiteli yapacağız demiştim. Bu bağlamda tüm hemşeri dernekleri ile sanayi kuruluşları ile bir araya geldik. İstanbul üniversitesi kapılarını halka açtı biz o bağlamda kapımız açmadık. Üniversite eğitim kurumu üniversiteyi halkın ayağına götürmek lazım. Araştırma Üniversitesi olmamız lazım dedik. Çok ciddi sanayi kuruluşları. İZAYDAŞ’ı gezdik çevre ile ilgili her türlü araştırmanın yapacağı laboratuvarı var, Prometeon’u gezdik çok ciddi laboratuvarları var. Biz Kocaeli Üniversitesi olarak şehrin emrindeyiz, ama aynı zamanda şehrimiz için önemli bir fırsat.

KIYMETLİ ÇOCUKLAR

Düşük gelirli ailelerin çocukları var İş Dünyasına sesleniyorum. Çok kıymetli çocuklar var. Zordan gelen çocuklar başarıya aç çocuklar. Onlar desteklenirse daha iyi başaracaklardır. Bir işsizlik problemi var bir de işçisizlik problemi var. Mavi yaka sıkıntısı olduğunu sanayi kuruluşlarını gezince görüyorum. Bu nedenle Marmara Kariyer Fuarı organize ediyoruz. Bir güz şenliği yaptık. Kulüplerimiz hem eğlendi hem yaptıklarını anlattı. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Çocuklarımız kendilerini daha güvende hissetti.