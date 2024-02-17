Bu akşam tribün şov var!

12. ADAM GÖREVDE

Kocaelispor bu akşam çok kritik öneme sahip Şanlıurfaspor maçına odaklandı. Temsilcimizde alınacak olan 3 puan yeniden ikincliğe ortak olmamızı sağlayacak. Bu durumun bilincinde olan taraftarlarımız da takımlarını bu akşam yalnız bırakmayacak. Maraton alt ve üst biletleri neredeyse tamamen tükendi. Numaralı tribününde de durum aynı şekilde. Kocaelisporlu taraftarlar bu akşam takımlarının 12. adamı olacaklar ve gerekirse golü de kendileri atacaklar! Yeşil - Siyahlı taraftarlar Süper Lig yolunda itici güç olmaya devam ediyor.