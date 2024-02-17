Bu akşam tribün şov var!

12. ADAM GÖREVDE
Kocaelispor bu akşam çok kritik öneme sahip Şanlıurfaspor maçına odaklandı. Temsilcimizde alınacak olan 3 puan yeniden ikincliğe ortak olmamızı sağlayacak. Bu durumun bilincinde olan taraftarlarımız da takımlarını bu akşam yalnız bırakmayacak. Maraton alt ve üst biletleri neredeyse tamamen tükendi. Numaralı tribününde de durum aynı şekilde. Kocaelisporlu taraftarlar bu akşam takımlarının 12. adamı olacaklar ve gerekirse golü de kendileri atacaklar! Yeşil - Siyahlı taraftarlar Süper Lig yolunda itici güç olmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.