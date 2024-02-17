- Spor

Bu akşam tribün şov var!

Kocaelispor’un bu akşam oynayacağı Şanlıurfaspor maçına ilgi bir hayli yüksek oldu. Maraton alt ve üst biletleri neredeyse tamamen tükendi. Numaralı tribününde de boş yer kalmayacak gibi duruyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Bu akşam tribün şov var! mask

12. ADAM GÖREVDE

Kocaelispor bu akşam çok kritik öneme sahip Şanlıurfaspor maçına odaklandı. Temsilcimizde alınacak olan 3 puan yeniden ikincliğe ortak olmamızı sağlayacak. Bu durumun bilincinde olan taraftarlarımız da takımlarını bu akşam yalnız bırakmayacak. Maraton alt ve üst biletleri neredeyse tamamen tükendi. Numaralı tribününde de durum aynı şekilde. Kocaelisporlu taraftarlar bu akşam takımlarının 12. adamı olacaklar ve gerekirse golü de kendileri atacaklar! Yeşil - Siyahlı taraftarlar Süper Lig yolunda itici güç olmaya devam ediyor.
# Kocaelispor, Şanlıurfaspor

17 Şub 2024 - 13:08 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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