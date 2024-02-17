17 Şub 2024 - 13:32 - Spor

Koca bir şehir inandı, Süper Lig yolunda adım adım…

Trendyol 1. Lig’de, ait olduğu yere, Süper Lig’e çıkmak için mücadele eden Kocaelispor’a tüm şehir inandı. 15 yıllık hasretin son bulması için tüm şehir takımının yanında oluyor. Bizler inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın!