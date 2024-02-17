Koca bir şehir inandı, Süper Lig yolunda adım adım…

O SENE, BU SENE!
Kocaelispor bu akşam Şanlıurfaspor ile mücadele edecek. Kazanmamız halinde yeniden ikinci sıraya ortak olacağız. Dükkanını kapatan esnaf bu akşam maça gelecek. 08.00-16.00 vardiyasını bitiren emekçi maça gelecek. Cumartesi gününü sevdasının yanında geçirmek isteyen maça gelecek. Fanatik baba eşini, çocuğunu elinden tutup maça getirecek. Gençler, çocuklar, öğrenciler herkes bu akşam sevdasını desteklemek için maça gelecek. Koca bir şehir inanmış durumda. O sene, bu sene olacak! Bu sene Kocaelispor Süper Lig’e çı-ka-cak!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.