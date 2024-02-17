- Spor

Koca bir şehir inandı, Süper Lig yolunda adım adım…

Trendyol 1. Lig’de, ait olduğu yere, Süper Lig’e çıkmak için mücadele eden Kocaelispor’a tüm şehir inandı. 15 yıllık hasretin son bulması için tüm şehir takımının yanında oluyor. Bizler inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın!

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Koca bir şehir inandı, Süper Lig yolunda adım adım… mask

O SENE, BU SENE!

Kocaelispor bu akşam Şanlıurfaspor ile mücadele edecek. Kazanmamız halinde yeniden ikinci sıraya ortak olacağız. Dükkanını kapatan esnaf bu akşam maça gelecek. 08.00-16.00 vardiyasını bitiren emekçi maça gelecek. Cumartesi gününü sevdasının yanında geçirmek isteyen maça gelecek. Fanatik baba eşini, çocuğunu elinden tutup maça getirecek. Gençler, çocuklar, öğrenciler herkes bu akşam sevdasını desteklemek için maça gelecek. Koca bir şehir inanmış durumda. O sene, bu sene olacak! Bu sene Kocaelispor Süper Lig’e çı-ka-cak!
# Kocaelispor, SÜPER LİG, Şanlıurfaspor

17 Şub 2024 - 13:32 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.052.213 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL