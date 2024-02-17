SAĞLIKLI YAŞ ALMANIN YENİ KURALLARI

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

ABD’de ünlülerin doktoru olarak tanınan Dr. Frank Lipman sağlıklı yaşam konusunda pek çok kitap yazmış. Son kitabı “The New Rules of Aging Well” “Sağlıklı Yaş Almanın Yeni Kuralları” adıyla Celsus Kitabevi tarafından Türkçe olarak yayımlandı. Kitabın çeviri editörlüğünü ise Nurçin Çağlar yapmıştı.

Kitapta bağışıklığı güçlendirmek, enerjiyi artırmak ve daha iyi yaşlanmak için yaşamımızda ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiği özetlenmiş.

Kitabı okuyunca 13 yıl önce çıktığımız sağlıklı yaşam yolculuğunda kitapta önerilen sağlıklı yaşam alışkanlıklarının pek çoğunu kazanmış olduğumuzu görmek bizi çok mutlu etti.

60’lı yaşlarımızda, 40 - 50’li yaşlarımızdan daha zinde hissetmemiz ve kronik hastalıklarımızdan kurtulmamız yaşam tarzımızda yaptığımız değişikliklerin yerinde olduğunu gösteriyor.

Sadece birkaç ekleme yaptık alışkanlıklarımıza. Kitapta infra red sauna öneriliyordu. Biz de ev tipi bir infrared sauna aldık. Bir de baş aşağıda pozisyon için yoga sandalyesi aldık.

Sağlıklı ve doğal beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, stres yönetimi ve sağlıklı ilişkiler konularında kazanmış olduğumuz alışkanlıklar kitapta da önerilen sağlıklı yaşam alışkanlıkları.

Kitap herkesin anlayabileceği dilde yazılmış, çok uzun olmayan, kolay okunabilecek bir kitap. Sağlıklı yaş almak isteyenler okuyabilir. Ayrıca kitabın Türkçesi çıktığında Dr. Frank Lipman ile yaptığımız canlı yayını da izleyebilirsiniz.

Herkese sağlıkla yaş alabileceği, mutlu ve uzun ömürler dileriz.

Kaynak: Lipman, Dr. Frank, Sağlıklı Yaş Almanın Yeni Kuralları, Celsus Kitapevi, 2022.