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Aynı gün hayatını kaybeden dede ile torunu son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay aynı günde vefat etti. Dede ile torun İzmit'te son yolculuğuna uğurlanırken, aileleri büyük üzüntü yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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Aynı gün hayatını kaybeden dede ile torunu son yolculuğuna uğurlandı mask
Aynı gün hayatını kaybeden dede ile torunu son yolculuğuna uğurlandı
Aynı gün hayatını kaybeden dede ile torunu son yolculuğuna uğurlandı
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Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay, aynı gün hayatını kaybetmesi aileyi yasa boğdu. Abdullah Koç yaşa bağlı sebeplerden kaynaklı, torunu ise gribal enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Abdullah Koç ile bir çocuk annesi Büşra Özay'ın cenazesi, bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Aynı gün hayatını kaybeden dede ile torunu son yolculuğuna uğurlandı

Aynı gün hayatını kaybeden dede ile torunu son yolculuğuna uğurlandı
# eğitim, vefat, çocuk

17 Şub 2024 - 14:43 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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