Lux.Co Mimarlık Kocaeli’ye kapılarını açtı

Lux.Co Mimarlık bugün Başiskele gerçekleşen açılış töreni ile kapılarını müşterilerine açtı. Tasarım ve yaratıcılığı sanat ve estetikle birleştirip iç mimarlığa yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Lux.Co Mimarlığın kurucuları Öykü Özkaya ve Selin Gümüş iz bırakan tasarımcılar olmayı hedefliyor. Açılışın ardından gazetemize konuşan Lux.Co Mimarlığın kurucularından Selin Gümüş insanların yaşadığını her alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Lisans eğitimimi Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık bölümünde 4 senede tamamladım. Eğitim hayatım boyunca farklı okullarda, çeşitli şehirlerde ve birçok insanla bir arada bulunduğum için yenilik ve değişikliklerin hep içerisindeydim. Disiplinli, çalışkan, dakik, yenilikçi karakterim ve yaşantımdaki farklı insanlarla kurmuş olduğum insan denge ve iletişimi gibi hayatımın bana katmış olduğu değerler sayesinde bu mesleğin gerektirdiği özellikleri barındırmam ve kreatif bakış açısına sahip olmam iç mimarlık mesleğini benim için uygun kılmış oldu” dedi.

Gümüş konuşmasının devamında şunları söyledi,

BİRÇOK FARKLI ALANDA YER ALDIK

“Konut, villa, ofis, klinik, cafe, restoran, otel gibi birçok farklı projenin müşteri görüşmeleri, mekan keşif rölövesi, teknik anlamda planlama, konseptlendirme, tasarım, revize görüşmeler, uygulama teknik çizimleri, atölye kontrolleri, satın almalar ve montaj olmak üzere anahtar teslim sürecinde iç mimar kimliğimizle yer aldık. Müşterilerimizle çıktığımız bu tasarım yolculuğunda en önem verdiğimiz ilke, işin sonunda müşterimizle birlikte projeye baktığımızda karşılıklı olarak birbirimize aktardığımız emek ve zaman neticesinde oluşturulmuş olan o enerji ve ruhun ışıltısının yansımasını keyifle görebilmek.

MÜŞTERİLERİMİZİN ZEVKİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR

Lux.Co Mimarlık olarak sadece iç mimari anlamda değil; tasarımın olduğu her alanda imzamızın olmasını istiyoruz. Henüz İstanbul-Kocaeli çevresinde kendimizi oluşturmaya başlamış olsak da, hem yurtiçi hem de yurt dışında tasarım dilimizle konuşmayı ve konuşturmayı hedefliyoruz. Gündem, renkler ve zevkler sürekli değişiyor. Bir kişi bugün sevdiklerini yarın sevmeyebilir. Moda sürekli gelişiyor. Yeni dekorasyon, yapı malzemesi, desen ve renk gibi iç mekanı etkileyen faktörlere her an yeni olanları ekleniyor. Ayrıca, gelişen teknolojiyi de takip etmek önemlidir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, müşteri geldiğinde kendi zevkimizden ziyade müşterinin ihtiyaçları, işlevleri, zevkleri ve istekleri doğrultusunda yaratım yapmak bizim ilkemizdir”