- Ekonomi

Konut fiyatlarındaki artış enflasyonu geçti

TÜİK’in açıkladığı verilere göre konut fiyatları bir yılda yüzde 75,5 arttı. Ev fiyatlarındaki artış yüzde 64,86 olan enflasyonu geçerken ortaya çıkan tablo “Bu fiyatlarla vatandaş nasıl ev alsın?” yorumuna neden oldu

Konut fiyatlarındaki artış enflasyonu geçti mask

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2023'te aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 75,5 artışla 1163,2 oldu.

Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 1163,2 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, aralıkta yıllık bazda yüzde 75,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 7,1 oldu.

İSTANBUL'DA ARTIŞ DURMA NOKTASINA GELDİ


Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,1, 2,5 ve 3,5 artış görüldü.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 61,8, Ankara'da yüzde 92,3, İzmir'de yüzde 75,6 yükseldi.

Ülke genelinde metrekare fiyatları aralık itibarıyla 30 bin 487 TL'ye yükseldi.

Aralık ayında İstanbul'da ortalama fiyatlar 44 bin 293 TL olurken, Ankara'da 23 bin 885, İzmir'de 35 bin 640 TL oldu.

Kaynak: yeniçağ

# türkiye, oldu, büyük, cumhuriyet

17 Şub 2024 - 14:58 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.052.213 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL