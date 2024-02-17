Hürriyet İzmitlilerle buluşmaya devam ediyor

Gece gündüz demeden günün her saatinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cami cemaatleriyle buluşma programlarına aralıksız devam ediyor. Başkan Hürriyet, sabah namazı sonrası Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Sultan Ahmet Camii’nde cemaat ile kahvaltı buluştu.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Sabah namazı kılan vatandaşların namazlarının kabul olmasını Allah’tan dileyen Başkan Hürriyet, camii cemaati ile de bol bol sohbet etti. Cami cemaati de sabahın ilk saatlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler. Başkan Hürriyet’in ziyaretleri kentin her bölgesinde devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.