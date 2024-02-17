Başkan Kocaman, “Genç Akademi 3 geliyor”  

31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Uzunçiftlik Mahallesi’nde hemşehrileri ve esnaflarla bir araya geldi. Esnafın istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kocaman’a AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

İKİ PROJE GELİYOR

Başkan Kocaman, “31 Mart yerel seçimleri sonrasında Uzunçiftlik Mahallemize çok önemli iki projeyi hayata geçireceğiz. Buraya çok yakın olan Ertuğrulgazi Mahallesi’ne yarı olimpik yüzme havuzu projemiz var. Bunu yeni dönemde hayata geçireceğiz. Ayrıca buraya Hasanpaşa Mahalle Konağı’nda Genç Akademi 3 faaliyete geçecektir. Parkımızda vizyon değişikliği yapılacak” açıklamasında bulundu.

ESNAFIMIZLA DAİMA OMUZ OMUZAYIZ

Uzunçiftlik Mahallemizde emeği ve alınteriyle ekmeğini kazanan esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Esnaflarımızın her daim yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Güleryüzünü ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

HER ZAMAN BİR ARADAYIZ

Uzunçiftlik Mahallesi’nde hane ziyaretinde büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Kocaman, “Kartepe'mizin kadınları 31 Mart için hazır ve kararlı. Onların güçlü destekleriyle yükselecek Kartepe'mizin Yüzyılı. Hemşehrilerimizle her zaman bir arada olduk. Kartepemize yeni eserler kazandırmak için durmadan devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TAKSİCİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Uzunçiftlik Mahallesi’nde taksi esnafını ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Zaman mefhumu gözetmeksizin direksiyon başında; ekmeğinin peşinde olan değerli taksici kardeşlerimizle güne başladık. Talep ve önerilerini dikkatle dinledik, çözüm önerimizi anlattık. Rabbim yollarını açık; rızıklarını bol eylesin” şeklinde konuştu.

KIVANÇ BEBEK DÜNYAYA HOŞ GELDİN

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Uzunçiftlik Mahallesi’nde Güner ailesini ziyaret ederek dünyaya gelen Kıvanç bebeği ziyaret etti. Güner ailesini tebrik eden Başkan Kocaman, “Ömrün, bahtın açık olsun inşallah. Rabbim seni hep iyiliklerle karşılaştırsın” diyerek hayırlı olsun dileğinde bulundu.