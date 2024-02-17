Makine Mühendisleri Odası'nda genel kurul

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin 16. Olağan Genel Kurulu, bugün Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Genel Kurula; CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Mühip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, EMEP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, EMEP İl Başkanı İlhami Şahbaz, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Eğitim Sen Şube Başkanı Ayda Işık Sevim, Veli-Der Şube Başkanı Ayşe Irmak, Alevi Kültür Derneği Şube Başkanı Birol Sağlam, İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, İç Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Sevindik ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ELMA: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Genel Kurulda ilk olarak konuşan Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, “Şubemizin misyonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedefleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki yıllık hizmet süremiz hızla geçti. Birçok eylem ve etkinliği üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızın özlük haklarına sahip çıktık. Her yıl en az iki bin civarında işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinin sorumluluarı, şirketler kadar bunlara göz yumanlardır. Ülkemizde meslek hastalıklarından yaşamını yitirenler istatistiklere bile girmemektedir. Mühendis olmanın gereği olarak yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetlerin icraatlarını değerlendiren ve kamu yararını gözeten çalışma yöntemlerimizi sürdürdük. Örgütlülüğümüze ve mesleğimize yapılan saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET: ÜYELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugüne kadar yönetimlerde görev almış tüm üyelere bu şehrin bir insanı ve belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Güzel bir konge olmasını diliyorum. Oda üyelerimizin kent yaşamına katkılar sunmasını diliyorum” dedi.

ERKAN: HER ZAMAN YAN YANAYIZ

Genel Kurulda söz alan EMEP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan ise şunları söyledi: “Makina Mühendsileri Odası’nı ve TMMOB’a bağlı tüm odaları; kent halkını yalnız bırakmayan, çevre mücadelesinde halkla birlikte omuz omuza, doğanın talan edilmesine karşı durdukları için selamlıyorum. Bizler bu kentte emek mücadelesinde her zaman yan yanayız. Bu kentteki mücadelenin en önemli paydaşlarından oldular her zaman. Bu kentin semaye lehine nasıl dönüştürüldüğünü, olası bir depremin sonuçlarını ve ortaya çıkacak yıkımı kente anlatan TMMOB ve ona bağlı odalar. Halktan yana bir yerel yönetim anlayışında odalar bu sürecin doğal bir parçası. Seçilecek yeni yönetim, yaşanılabiliecek bir şehrin dinamiği olacak.”

BİLGİN: BU KENTİN IŞIĞI SÖNDÜ

Kent yönetimine dair fikirlerini paylaşan CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, “Bu kenti, dünyada gelişen ekoljik bir kent haline getirmeliyiz. Depreme dirençli bir kent haline gitrmemiz lazım. Nu kenti planlı bir kent ve modernleşmiş bir kent haline getirmemiz lazım. Bunları yaparken bilime, sendikalara ve odalara danışarak yapmalıyuız. Bir mühendisin kentin sorunlarına dair düşüncelerini bildirmesi ve kentin yönetiminde söz sahibi olması lazım. Bu kent bu şekilde güzelleşir. 20 yılda bu kentin ışığı söndü. Kazandıklarımızı bir bir kaybettiğimiz bir kent haline geldik. Yönetimler, meslek odalarının fikirlerini almıyor ve itibarsızlaştırıyor. Bu kenti beraber yönetmeliyiz” şeklinde konuştu.

KANKO: HÜKÜMET DİKKATE ALMIYOR

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, “ Türkiye’de her şey itibarsızlaştırılıyor. Hükümet ise eğitimli insanları sürekli ötekileştiriyor. Bu şehir sanayinin ve dinamizmin olduğu bir şehir. Deprem bölgesiyiz. Akademisyenler her gün uyarıyor ama hükümet dikkate almıyor. Meclis’e bir yasa geliyor ve oylamada evet ya da hayır oyu çıkıyor. Sivil toplum, güçlendirilmiş parlamenter sistemin en önemli faktörü olacaktır” dedi.

YILDIZLI: İKTİDAR NE YAPIYOR?

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “TMMOB’a bağlı oadalar, kentin ve Türkiye’nin en önemli konularını gündeme getiriyorlar. Deprem ülkesinde yaşadığımızı bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Siyasi iktidar ne yapıyor? İktidar, uyarıları 6 Şubat depremlerinden sonra ciddiye aldı. İşlenecek en büyük konu deprem. Kentsel dönüşümü ivedilikle sağlamamız gerekiyor. Deprem değil binalar öldürüyor” ifadelerini kullandı.

ELMA YENİDEN ADAY

Yarın gerçekleştirilecek seçimlerde ise 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkının bulunuyor. Kongrede, Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, Kocaeli Demokrat Mühendisleri listesi ile yeniden seçime girecek. Oy verme işlemi ise yarın İzmit Ulugazi İlkokulu’nda saat 09:00’da başlayıp 17:00’de son bulacak. Elma’nın yönetiminde 7 asil ve 7 yedek üye bulunuyor. Ayrıca genel merkez delegeleri ise 66 asil ve 66 yedekten oluşacak.

MEHMET ALİ ELMA’NIN YÖNETİMİ

ASİL LİSTE

Mehmet Ali Elma, Barış İnce, Çetin Sözal, Ensar Uğur Kandıra, Muammer Hakkı Ersöz, Hüseyin Cemal Hüseyin, İlke Bişkin.

YEDEK LİSTE

Yiğit Doruk Turguter, Ercan Adaşlık, Cansel Osmanoğlu, Mehmet Özcan, Fevzi Çakmak Bolat, Osman Ozan Aydın, Furkan Gündoğan.