CHP Derince meclis üyesi listesi belli oldu

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31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe olmuştu. CHP’ nin Derince Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi. Liste şu şekilde:

CHP DERİNCE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ

Mehmet Turan

Mehmet Nuri Paşa

Ertan Karakaş

Sarıiye Türk

İbrahim Karnıaçık

Hakan Korel

Serhat Tanyıldız

İsmail Bilgin

Asuman Ekerer

Melih Can Er

Ali Günerhan

Evrim Gülsoy

Yunus Emre Şimşek

İsmail Çelik

Yakup Deniz