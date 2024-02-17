CHP Derince meclis üyesi listesi belli oldu

31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe olmuştu. CHP’ nin Derince Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi. Liste şu şekilde:
CHP DERİNCE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
Mehmet Turan
Mehmet Nuri Paşa
Ertan Karakaş
Sarıiye Türk
İbrahim Karnıaçık
Hakan Korel
Serhat Tanyıldız
İsmail Bilgin
Asuman Ekerer
Melih Can Er
Ali Günerhan
Evrim Gülsoy
Yunus Emre Şimşek
İsmail Çelik
Yakup Deniz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.