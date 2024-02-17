17 Şub 2024 - 15:54- Siyaset G:

CHP Derince meclis üyesi listesi belli oldu

Cihat Polat
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CHP Derince meclis üyesi listesi belli oldu mask
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31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe olmuştu. CHP’ nin Derince Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi. Liste şu şekilde:  

CHP DERİNCE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ

Mehmet Turan
Mehmet Nuri Paşa
Ertan Karakaş
Sarıiye Türk
İbrahim Karnıaçık
Hakan Korel
Serhat Tanyıldız
İsmail Bilgin

Asuman Ekerer

Melih Can Er

Ali Günerhan

Evrim Gülsoy

Yunus Emre Şimşek

İsmail Çelik

Yakup Deniz
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17 Şub 2024 - 15:54 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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