DEM Parti'nin Kocaeli Büyükşehir için aday kararı belli oldu: Eski Şırnak milletvekili...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 14 kentte gösterilecek belediye eş başkan adaylarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı için Öztürk Türkdoğan ile tutuklu siyasetçi Gültan Kışanak belirlendi.
Belediye eş başkan adayı gösterilecek kentler ve isimler şunları oldu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi: Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Selman Tutumlu
Malatya Büyükşehir Belediyesi: Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram
Bursa Büyükşehir Belediyesi: İhsan Seylan- Bilmez Erboğa
Konya Büyükşehir Belediyesi: Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Suzan Koç- Naif Kanat
Osmaniye Belediyesi: Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel
Kilis Belediyesi: Ahmet Üçer- Azize Akoğlu
Elazığ Belediyesi: Hayrettin Kaya ( Kadın eş başkan adayı daha sonra günlerde açıklanacak)
Adıyaman Belediyesi: Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin
Tunceli Belediyesi: Cevdet Konak- Birsen Orhan
Kocaeli Dilovası Belediyesi: Mustafa Avcı- Şevin Coşkun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.