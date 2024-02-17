17 Şub 2024 - 15:59- Siyaset G:

DEM Parti'nin Kocaeli Büyükşehir için aday kararı belli oldu: Eski Şırnak milletvekili...

DEM Parti Ankara, Urfa, Antep, Malatya, Bursa, Konya, Kocaeli, Aydın, Osmaniye, Kilis, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Dilovası adaylarını açıkladı.

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DEM Parti'nin Kocaeli Büyükşehir için aday kararı belli oldu: Eski Şırnak milletvekili... mask
DEM Parti'nin Kocaeli Büyükşehir için aday kararı belli oldu: Eski Şırnak milletvekili...
DEM Parti'nin Kocaeli Büyükşehir için aday kararı belli oldu: Eski Şırnak milletvekili...
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 14 kentte gösterilecek belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı için Öztürk Türkdoğan ile tutuklu siyasetçi Gültan Kışanak belirlendi.

Belediye eş başkan adayı gösterilecek kentler ve isimler şunları oldu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Selman Tutumlu
Malatya Büyükşehir Belediyesi: Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram
Bursa Büyükşehir Belediyesi: İhsan Seylan- Bilmez Erboğa
Konya Büyükşehir Belediyesi: Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Suzan Koç- Naif Kanat 
Osmaniye Belediyesi: Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel
Kilis Belediyesi: Ahmet Üçer- Azize Akoğlu
Elazığ Belediyesi: Hayrettin Kaya ( Kadın eş başkan adayı daha sonra günlerde açıklanacak)
Adıyaman Belediyesi: Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin
Tunceli Belediyesi: Cevdet Konak- Birsen Orhan 
Kocaeli Dilovası Belediyesi: Mustafa Avcı- Şevin Coşkun
DEM Parti'nin Kocaeli Büyükşehir için aday kararı belli oldu: Eski Şırnak milletvekili...
DEM Parti'nin Kocaeli Büyükşehir için aday kararı belli oldu: Eski Şırnak milletvekili...

# Kadın, oldu, Dilovası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

17 Şub 2024 - 15:59 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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