DEM Parti'nin Kocaeli Büyükşehir için aday kararı belli oldu: Eski Şırnak milletvekili...

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 14 kentte gösterilecek belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı için Öztürk Türkdoğan ile tutuklu siyasetçi Gültan Kışanak belirlendi.

Belediye eş başkan adayı gösterilecek kentler ve isimler şunları oldu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Selman Tutumlu

Malatya Büyükşehir Belediyesi: Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram

Bursa Büyükşehir Belediyesi: İhsan Seylan- Bilmez Erboğa

Konya Büyükşehir Belediyesi: Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Suzan Koç- Naif Kanat

Osmaniye Belediyesi: Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel

Kilis Belediyesi: Ahmet Üçer- Azize Akoğlu

Elazığ Belediyesi: Hayrettin Kaya ( Kadın eş başkan adayı daha sonra günlerde açıklanacak)

Adıyaman Belediyesi: Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin

Tunceli Belediyesi: Cevdet Konak- Birsen Orhan

Kocaeli Dilovası Belediyesi: Mustafa Avcı- Şevin Coşkun