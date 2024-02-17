Bolu deplasmanda Tuzla'yı devirdi

Maçtan dakikalar
10. dakikada Tunahan Çiçek'in pas vererek kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Avramovski’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
30. dakikada Novikovas’ın ceza sahası içine ortasında Boluspor savunmasından seken top Tidiany’nin önünde kaldı. Onur Ulaş’ın müdahalesiyle Tidiany’nin yerde kalması sonucunda hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada penaltıda topun başına geçen Mamba’nın sol tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-1
49. dakikada Tunahan Çiçek’in savunma arkasına derin pasında hareketlenen Anıl Koç’un ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
89. dakikada Berk Yıldız'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Onur Ulaş yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Hakemler: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Emre Doğu
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Zahit Çınar (Sadık Baş dk. 82), Gökhan Akkan, Gameli, Çağrı Giritlioğlu, Hikmet Çiftçi, Tidiany, Stankovski (Muhammed Akarslan dk. 67), Novikovas, Mehmet Coşkun, Mamba (Ahmethan Köse dk. 78)
Yedekler: Emre Koyuncu, Görkem Demiryürek, Selim Ay, Aksel Aktaş, Samet Asatekin, Bekir Alper Taşdemir
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Boluspor: Çağlar Akbaba, Anıl Koç (Hakan Bilgiç dk. 67), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun (Berk Yıldız dk. 85), Jefferson (Hüsamettin Yener dk. 84), Kubilay Sönmez (İshak Karaoğul dk. 81), Avramovski, Tunahan Çiçek (İskandarli dk. 81), Gigic
Yedekler: İsmail Çipe, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Diarrassouba, Harun Yerlikaya
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Mamba (dk. 31 pen.) (Tuzlaspor), Avramovski (dk. 10), Onur Ulaş (dk. 89) (Boluspor)
Sarı kartlar: Stankovski (Tuzlaspor), İskandarli (Boluspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.