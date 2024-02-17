'Kapıcılar Kralı' başta olmak üzere çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti.81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu. Oyuncunun sabah satlerinde İstanbul Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942'de Edremit'te doğan Sevda Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti. Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı.