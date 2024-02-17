Kredi kartında parmak izi dönemi

Garanti BBVA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bonus Platinum Biyometrik Kart ile kullanıcılar artık şifre girmeden, parmak iziyle ödemelerini güvenle yapabilecekler.
Bu kart, Garanti BBVA İnternet ve Mobil Bankacılık kanalları, Bonus Flaş uygulaması, banka şubeleri ve çağrı merkezi üzerinden başvurulabilecek. Kart sahipleri, kartlarına parmak izlerini tanımladıktan sonra, POS'un temassız alanına yaklaşıp parmaklarını kart üzerindeki sensöre yerleştirerek ödemelerini saniyeler içinde tamamlayabilecekler.
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağrı Süzer, konuyla ilgili görüşlerini paylaşarak, müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Süzer, Bonus Platinum Biyometrik Kart'ın kullanıcılarına şifre girmeden güvenli ödeme imkanı sağlayacağını ifade etti.
Ayrıca, Garanti BBVA ile uzun süredir devam eden iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, biyometrik ödeme doğrulamasını güvenlik altyapısının temel taşlarından biri olarak benimsediklerini belirtti.
Gürdal, bu teknolojinin ödeme deneyimini iyileştirdiğini ve herkes için daha güvenli ve hızlı bir ödeme süreci sunmayı hedeflediklerini vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.