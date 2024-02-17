Kapı kapı geziyorlar... Sahte postacıya dikkat!

İzmir'de PTT görevlisi veya kurye kılığına giren F.Y., kapı kapı dolaştı; vatandaşlara tebligat getirdiğini söyleyip kağıt imzalattı. Zanlı, imza atılacak kağıdın altına boş senetler yerleştirdi. Basit düzenekle onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen F.Y. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı. PTT A.Ş. iki hafta önce vatandaşları, posta dağıtım personeli kılığında dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler konusunda uyarmıştı.
Zarf şeklindeki kağıdın arasından boş senet çıktı.
Kaynak: AKŞAM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.