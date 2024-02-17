Hülya Yılmaz, Yenikent Mahallesi’nden muhtar adayı oldu

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde bir yandan seçime girecek olan siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları ve sahadaki programları devam ederken diğer taraftan da mahallelerdeki muhtarlık yarışı dikkat çekecek hale geldi. Gerçekleştirecek seçimler kapsamında Kocaeli genelinde muhtar adayı olan isimlerin fazla oluşu bu alandaki heyecanın belediye başkanı ve meclis üyelikleri ile ilgili seçimi gölgede bırakıyor. Heyecanın üst düzeyde yaşandığı bölge olan Derince’nin Yenikent Mahallesi’nde de muhtar adaylığı için yarış tüm hızıyla sürüyor. Yenikent’in sevilen isimlerinden Hülya Yılmaz’da bugün saat 16.00’da muhtar adaylığını açıkladı. Yılmaz adaylığına ilişkin şu sözlere yer verdi,

KENDİME VE EKİBİME GÜVENİYORUM

“1973’te Rize’de doğdum. Nüfus kütüğüm Artvin Şavşat. Rize Ticaret Lisesi mezunuyum. Evliyim ve 2 kız çocuğum var. Katılımcı, paylaşımcı ve kendine güvenen bir kişiliğe sahibim. 1998 yılından bu yana Yenikent Mahallesi’nde ikamet etmekteyim. Kocaeli Üreten Kadınlar Derneği üyesi ve Artvinliler Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Geriye dönük muhasebecilik yapmaktayım. Şu anda ise ekibimle beraber Yenikent Mahalle Muhtarlığına adaylığımı açıklıyorum. Yenikentlileri ayrıştırmadan, bölmeden ve parçalamadan hizmetlerin en güzelini vermeyi vaat ediyorum. Kendime ve ekibime güveniyor desteklerinizi bekliyorum”

Yenikent Mahallesi Muhtar adayı:

Hülya Yılmaz

Azalar:

Mehmet Çiftçi

Faruk Öktem

Suna Çetin

Aynur Duman

Hüseyin Şahverdi

Handan Candan

Noyan Özenen

İsmet Demir