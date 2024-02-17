- Ekonomi

Gain abonelik ücretlerine zam geldi

Türkiye'nin yerli dijital yayın platformu GAİN, abonelik ücretlerine Netflix, Disney Plus ve Exxen'in ardından bir zam uyguladı. Bu güncellemeyle birlikte GAİN'in aylık abonelik ücreti yaklaşık yüzde 50 artış göstererek 99 TL'den 149 TL'ye çıktı.

Gain abonelik ücretlerine zam geldi mask

Yüzde 450 artış

GAİN, daha önce Ağustos 2023 tarihinde aylık abonelik ücretine yapılan zamla fiyatını 34,90 TL'den 99 TL'ye çıkarmıştı. Bu son değişiklikle birlikte, platformun abonelik ücretindeki artış oranı altı ay içinde yüzde 450'ye ulaştı.

GAİN, Aralık 2020'de yayın hayatına başlamış olup geçtiğimiz yıl Rams Türkiye İnşaat Grubu tarafından satın alınmıştı.

Kaynak: PARA DURUMU
# türkiye

17 Şub 2024 - 17:50 - Ekonomi

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