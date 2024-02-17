Gain abonelik ücretlerine zam geldi

Yüzde 450 artış

GAİN, daha önce Ağustos 2023 tarihinde aylık abonelik ücretine yapılan zamla fiyatını 34,90 TL'den 99 TL'ye çıkarmıştı. Bu son değişiklikle birlikte, platformun abonelik ücretindeki artış oranı altı ay içinde yüzde 450'ye ulaştı.

GAİN, Aralık 2020'de yayın hayatına başlamış olup geçtiğimiz yıl Rams Türkiye İnşaat Grubu tarafından satın alınmıştı.

Kaynak: PARA DURUMU