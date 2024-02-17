Yükseköğretim burs ücretleri artırıldı

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK), Doktora Destek Bursu ve Lisans Destek Bursu kapsamındaki ücretlerde artışa gittiğini duyurdu. Yükseköğretim Kurulu, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere destek sağlamak amacıyla, 2024 Nisan ayından itibaren burs ücretlerini güncelledi.

100/2000 YÖK Doktora Bursu, bir işte çalışmayan öğrenciler için 7.500 TL'den 12.000 TL'ye, çalışan öğrenciler için ise 2.500 TL'den 4.000 TL'ye yükseltildi. Bu burs, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağını teşvik etmek amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarına kayıtlı öğrencilere yönelik veriliyor.

Yine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen YÖK Lisans Destek Bursu ise 1.875 TL'den 3.000 TL'ye, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu ise 2.000 TL'den 3.000 TL'ye yükseltildi.

Kaynak: PARA DURUMU