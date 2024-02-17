17 Şub 2024 - 17:57 - Spor

11'LER BELLİ OLDU!

Trendyol 1.Lig'de temsilcimiz Kocaelispor bugün kendi sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin 11'leri belli oldu.