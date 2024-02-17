3-1 Kazanırız

3 yıldır projesini bir türlü oturtamayan Kozyatağı’da yaşayan Cihat Arslan, Kocaelispor ile bir türlü vuslata eremedi. Sık sık görüştüğüm Cihat hoca Balıkesirlidir ve üç ay önce kardeşini genç yaşta kaybetti, sarsıldı.

Az sonra başlayacak mata kimse ondan kıyak falan beklemesin…

Karakterinde böyle bir şey yoktur…

Serdar Topraktepe veya Cihat hoca elbet bir gün takımın başına geçecektir…

Bu akşam maçtan önce Cihat hocaya baş sağlığı dilemek Kocaelisporlulara yakışır…

Maç öncesi skor tahminim ise şöyle:

KOCAELİSPOR:3- ŞANLIURFA:1