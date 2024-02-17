17 Şub 2024 - 18:05- Spor G:

3-1 Kazanırız

Dünkü tahminim tuttu… Göztepe berabere kalacak dedim… Fazla hızlı gittiler… 19.00’da başlayacak ve Alikahya’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak maçta ise Cihat Arslanlı Şanlıurfa ile Kocaelispor inanılmaz sıkı geçecek bir maça çıkacak. Hilton’da kampa giren Şanlıurfa’nın teknik patronu, eski kaptanımız ve hocamız Cihat Arslan ile telefonda görüştük.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
3-1 Kazanırız mask

3 yıldır projesini bir türlü oturtamayan Kozyatağı’da yaşayan Cihat Arslan, Kocaelispor ile bir türlü vuslata eremedi. Sık sık görüştüğüm Cihat hoca Balıkesirlidir ve üç ay önce kardeşini genç yaşta kaybetti, sarsıldı.
Az sonra başlayacak mata kimse ondan kıyak falan beklemesin…
Karakterinde böyle bir şey yoktur…
Serdar Topraktepe veya Cihat hoca elbet bir gün takımın başına geçecektir…
Bu akşam maçtan önce Cihat hocaya baş sağlığı dilemek Kocaelisporlulara yakışır…
Maç öncesi skor tahminim ise şöyle:
KOCAELİSPOR:3- ŞANLIURFA:1
# Kocaelispor

17 Şub 2024 - 18:05 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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