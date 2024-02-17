3-1 Kazanırız

3 yıldır projesini bir türlü oturtamayan Kozyatağı’da yaşayan Cihat Arslan, Kocaelispor ile bir türlü vuslata eremedi. Sık sık görüştüğüm Cihat hoca Balıkesirlidir ve üç ay önce kardeşini genç yaşta kaybetti, sarsıldı.
Az sonra başlayacak mata kimse ondan kıyak falan beklemesin…
Karakterinde böyle bir şey yoktur…
Serdar Topraktepe veya Cihat hoca elbet bir gün takımın başına geçecektir…
Bu akşam maçtan önce Cihat hocaya baş sağlığı dilemek Kocaelisporlulara yakışır…
Maç öncesi skor tahminim ise şöyle:
KOCAELİSPOR:3- ŞANLIURFA:1
3 yıldır projesini bir türlü oturtamayan Kozyatağı’da yaşayan Cihat Arslan, Kocaelispor ile bir türlü vuslata eremedi. Sık sık görüştüğüm Cihat hoca Balıkesirlidir ve üç ay önce kardeşini genç yaşta kaybetti, sarsıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Harbi Izmitli - Yusuf cihatlami
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.