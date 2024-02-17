Exxen fiyatlarına zam geldi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu, dizi ve film projelerinin yanı sıra Türkiye'de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli spor etkinliklerinin de yayın haklarına sahip. Son günlerde birçok platformun zam uygulamalarına katılan Exxen, üyelerine gönderdiği bildirimle üyelik ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.
Şirket, 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 30 oranında bir zam gerçekleştirdi. Bu zamla birlikte, en üst düzeydeki üyelik olan Reklamsız Exxen Spor'un ücreti 339,00 TL seviyesine yükseldi.
Exxen’in yaptığı açıklama:
Değerli üyemiz, Türkiye’nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz.
İşte yeni Exxen fiyatları
Reklamlı Exxen
Aylık: 99,90 TL > 129,00 TL
Yıllık: Satıştan Kaldırıldı
Reklamsız Exxen
Aylık: 137.90 TL > 179,00 TL
Yıllık: Satıştan Kaldırıldı
Reklamlı Exxen Spor
Aylık: 222,50 TL > 289,00 TL
Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı
Reklamsız Exxen Spor
Aylık: 260,50 TL > 339,00 TL
Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.