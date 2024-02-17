Exxen fiyatlarına zam geldi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu, dizi ve film projelerinin yanı sıra Türkiye'de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli spor etkinliklerinin de yayın haklarına sahip. Son günlerde birçok platformun zam uygulamalarına katılan Exxen, üyelerine gönderdiği bildirimle üyelik ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

Şirket, 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 30 oranında bir zam gerçekleştirdi. Bu zamla birlikte, en üst düzeydeki üyelik olan Reklamsız Exxen Spor'un ücreti 339,00 TL seviyesine yükseldi.

Exxen’in yaptığı açıklama:

Değerli üyemiz, Türkiye’nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz.

İşte yeni Exxen fiyatları

Reklamlı Exxen

Aylık: 99,90 TL > 129,00 TL

Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

Reklamsız Exxen

Aylık: 137.90 TL > 179,00 TL

Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

Reklamlı Exxen Spor

Aylık: 222,50 TL > 289,00 TL

Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı

Reklamsız Exxen Spor

Aylık: 260,50 TL > 339,00 TL

Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı