"Burası benim evim gibi"

2003-2004 sezonunda kaptan olarak takımımızda görev yapan Cihat Arslan maçtan önce "Burası benim evim gibi. Yabancılık çekmiyorum. Biz de iyi bir takımız. Toparlanıyoruz., Umutluyum Kocaeli halkına selamlarımı gönderiyorum" dedi