17 Şub 2024 - 19:02- Spor G:

Rakip kapandığı zaman, oyunu zenginleştirmemiz lazım

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Rakip kapandığı zaman, oyunu zenginleştirmemiz lazım mask

Ertuğrul Sağlam maç öncesi şu açıklamaları yaptı:

"Rakip kapandığı zaman, oyunu zenginleştirmemiz lazım. Herkes her an kazanabiliyor. Zor bir lig oynanıyor. Son düdüğe kadar mücadele sürecek. Şanlıurfa koşan ve mücadele eden bir rakip. böyle bir rakip karşısında oyunu zenginleştirmek kolay olmaz. Rakip geriye yaslanınca tabii ki zorlanacağız. İnşallah kazanacağız dedi."

17 Şub 2024 - 19:02 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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