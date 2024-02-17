Eşini tabancayla bacağından vurdu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde S.A., kendisini kuzeniyle aldattığı iddiasıyla eşi A.A.’yı evde yanında bulundurduğu tabancayla bacağından vurdu. Silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını bacağından vurulmuş halde buldu. Yaralı kadın tedavisi için Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.A.'yı kısa sürede olayda kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Yaralı A.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.