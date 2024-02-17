- Asayiş

Eşini tabancayla bacağından vurdu

Diyarbakır’da, S.A. (28), eşi A.A.’yı (25) kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla bacağından vurdu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis, şüpheli S.A.’yı olaydan kısa süre sonra kullandığı tabancayla yakalayıp gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı
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Eşini tabancayla bacağından vurdu mask

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde S.A., kendisini kuzeniyle aldattığı iddiasıyla eşi A.A.’yı evde yanında bulundurduğu tabancayla bacağından vurdu. Silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını bacağından vurulmuş halde buldu. Yaralı kadın tedavisi için Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.A.'yı kısa sürede olayda kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Yaralı A.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
# Kadın, sağlık

17 Şub 2024 - 19:25 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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