Hayatı kaçırma korkusunun ardında yatan sebep ortaya çıktı

“Günceli kaçırma korkusu” veya FOMO olarak adlandırılan olgu, genç nesiller arasında giderek ortak bir deneyim olarak bilinmeye başlandı.

Arkadaşlarınızın sizden daha fazla eğlendiğine dair endişe ve üzüntülerden oluşan FOMO, çoğu zaman sosyal medyada paylaşılan gönderilerden kaynaklanıyor. Artık araştırmacılar bunu hissetmenin bilimsel nedenlerini keşfettiler.



Kanadalı bilim insanlarının yeni araştırmasına göre, FOMO'nun doğuştan gelen rekabet gücünün yanı sıra, potansiyel bir cinsel partner arama içgüdüsüyle de ilgisi var.

Başka bir deyişle, insanlar bir şeyleri kaçırdığını hissettiğinde sosyal ve cinsel fırsatlar için daha aktif bir şekilde rekabet ediyor.

Çalışmanın yazarı, Canadore College'da sosyal bilimler profesörü Adam Davis, "FOMO, insanları bu önemli sosyal aktivitelere katılmama tehdidine karşı uyarabilir ve bu da onları sosyal ve cinsel fırsatları aramaya ve bu fırsatlar için rekabet etmeye motive edebilir." diyor.

CİNSEL PARTNER ARAYIŞIYLA BAĞLANTILI ÇIKTI

Kanada'daki Nipissing Üniversitesi'nden araştırmacılar, çalışmaya 19 ila 60 yaşları arasındaki 327 Amerikalı yetişkini dahil etti.

Current Research in Behavioral Sciences dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, yüksek düzeyde FOMO yaşama olasılığı daha yüksek olanların, cinsel istek ve yeni partner aramaya yönelik tutumlarında da daha üst sıralarda yer aldığını buldu.

Katılımcılar statü arayışı, cinsiyetler arası rekabet, kısa süreli ilişki çabası ve sosyal desteğin derecesi açısından anketle derecelendirildi.

Statü arayışına ilişkin ifadelerde şunlar yer aldı: "Çok başarılı olmak benim için önemli. Umarım insanlar başarılarımı takdir ederler."

Cinsiyet içi rekabet için de, "Benden daha çekici bir kadın/erkekle tanıştığımda dayanamıyorum" gibi ifadeleri puanladılar.

Her faktöre ilişkin puanlar birleştirildi; daha yüksek bir puan, daha fazla rastgele cinsel ilişki anlamına geliyordu.

Çalışmanın yazarı Davis, "Amerikalı yetişkinler arasında, daha yüksek FOMO düzeylerinin, kısa süreli seks partneri arama isteğinin daha büyük olmasıyla ilişkili olduğunu bulduk." dedi.